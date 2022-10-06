«فودة» يهنئ مشايخ وعواقل سيناء بذكرى انتصارات أكتوبر: «نموذج للتضحية»

هنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مشايخ وعواقل المحافظة، بانتصارات أكتوبر، مؤكدًا خلال كلمته التي ألقاها بقاعة ديوان عام المحافظة لتكريم مجاهدي سيناء والمشايخ، أن بدو سيناء كانوا عيون القوات المسلحة في حروب تحرير سيناء.

وأثنى المحافظ على مواقف أبناء سيناء في محاربة الإرهاب ومساعدة الشرطة والقوات المسلحة للقضاء علي أعداء الوطن، مشيرا إلى أنهم أحد أسباب انتصارات حرب السادس من أكتوبر.

تكريم المجاهدين والمشايخ

وكرم «فودة» عددًا من المجاهدين وأبنائهم وشيوخ وعواقل سيناء على هامش الاحتفالات التي نظمتها المحافظة في الذكري 49 لانتصارات أكتوبر، ومنحهم شهادات تقدير على ما يقدمونه لسيناء.

وقال إن مجاهدي سيناء نموذج للتضحية والفداء، من أجل مساعدة الجيش المصري، لتحرير سيناء من أيدي الاحتلال.

«فريج»: 20 مليار جنيه حجم المشروعات في سيناء خلال 7 سنوات

فيما قال الشيخ فريج أبو سالم شيخ قبيلة الحويطات بجنوب سيناء، في حديثه لـ«الوطن»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع خلال 7 سنوات فقط أن يعمر سيناء بالكامل بشكل يليق بها بعد تحريرها من الإرهاب، مشيرًا إلى أن حجم المشروعات التي جرت في سيناء شمالًا وجنوبًا تتخطى 20 مليار جنيه.

وأوضح أن محافظة جنوب سيناء حظيت بمشروعات ضخمة خلال فترة قصيرة، إذ جرى إنشاء طريق دولي جديد، جامعات، مستشفيات، طرق داخلية، كورنيش، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الأخرى.