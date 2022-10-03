العثور على جثة طفلة في ترعة كرم عمران بقنا.. «كانت متغيبة من 4 أيام»

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، منذ قليل، على جثة طفلة داخل ترعة بقرية كرم عمران التابعة لمركز قنا، بعد تغيبها منذ أيام عن منزلها.

بلاغ بالعثور على جثة طفلة

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، بلاغا بالعثور على جثة الطفلة «ملك م ن»، 8 سنوات، داخل الترعة أمام منزلها بقرية كرم عمران التابعة لمركز قنا.

وكانت أسرة الطفلة تقدمت ببلاغ منذ 4 أيام، بتغيب ابنتهم المذكورة في مركز الشرطة، وعثر عليها اليوم داخل ترعة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع العثور على جثة الطفلة، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي.

جهود مكثفة لكشف ملابسات الواقعة

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات حول وجود شبهة جنائية وراء وفاة الطفلة المتغيبة من عدمه.