رئيس الوزراء: مصر صمدت في مواجهة 5 أزمات كبرى بفضل إجراءات الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على ترجمة التوصيات التي ينتهي إليها المؤتمر الاقتصادي الذي وجّه بعقده رئيس الجمهورية، سواء قرارات جمهورية أو قرارات من مجلس الوزراء أو صياغة تشريعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الإجراء.

زيادة نصيب القطاع الخاص من الاستثمار

وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي منعقد الآن بمقر المجلس عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ للإعلان عن أجندة المؤتمر الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف إلى زيادة نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال 3 سنوات إلى 60% من الاستثمارات الكلية.

وأوضح أن الحكومة تستمع إلى ما يقوله القطاع الخاص لتحقيق ما نصبو إليه وهو تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في جميع المجالات، ليقولوا لنا التحديات التي تواجههم، والخطوات التي يجب على الحكومة لاتخاذها.

مدبولي: مصر مرت بظروف استثنائية من 2011 حتى الآن

وقال إن مصر مرت بظروف استثنائية من 2011 حتى الآن، ومن بينها ثورتين، وإصلاح اقتصادي، وكورونا، والأزمة العالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وأي أزمة فيها كفيلة بالتأثير شديد السلبية على أي دولة، لكن الإجراءات التي تتخذها الدولة منحتها قدرة على الصمود والاستمرار حتى هذه اللحظة.

وأوضح أن الظروف الاستثنائية لم تجعل القطاع الخاص جاهزا للاستثمار بالقدر الذي تأمله الدولة، ومن ثم تسعى الدولة لتحفيز القطاع الخاص ودعمه، موضحا أن مقرري اللجنة الاقتصادية في الحوار الوطني يشاركون في الحوار الاقتصادي.