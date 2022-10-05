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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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مدبولي: المؤتمر الاقتصادي سيناقش مستقبل مصر مع الخبراء والمتخصصين

كتب:

محمود البدوي
04:04 م | الأربعاء 05 أكتوبر 2022
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلّف الحكومة بتنظيم المؤتمر الاقتصادي لمناقشة الأوضاع الحالية في ضوء الأزمة العالمية الكبيرة غير المسبوقة التي يعيشها العالم، موضحا أنّ المؤتمر سيناقش مستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة المتخصصين والخبراء.

المؤتمر الاقتصادي

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي قبل قليل، أنّ الدولة المصرية والحكومة حريصة من خلال المؤتمر على شرح التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في مختلف المجالات، وعقد حوار بناء مع كل الخبراء وأطياف المجتمع للتوافق على التحديات، ووضع خارطة طريق للتحرك فورا بعد انتهاء المؤتمر.

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