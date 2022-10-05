رئيس الوزراء: المؤتمر الاقتصادي هدفه التوافق على توجهات الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة المصرية مهتمة بكافة مخرجات المؤتمر الاقتصادي المقبل: «هدفه أن يكون فيه توافق على توجهات معينة الدولة المصرية تشتغل عليها خلال الفترة المقبلة وهنحطها خارطة عمل نتحرك فيها، ومفيش خبير عالمي يقدر يتنبأ بالمستقبل».

مدبولي: لينا خصوصية وتحدياتنا الخاصة اللي بنتحرك عليها

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي مذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة تسعى للتحرك في خطط استراتيجية قصيرة وطويلة المدى بعد الاتفاق في المؤتمر الاقتصادي المقبل، متابعًا: «الأزمة اللي إحنا فيها العالم كلة بيقول مشوفنهاش من الحرب العالمية الثانية، ومصر جزء من تلك الأزمة، وإحنا لينا خصوصية وتحدياتنا الخاصة اللي بنتحرك عليها».

واستطرد رئيس مجلس الوزراء: «هنقدر خلال المؤتمر أننا نتغلب على التحديات اللي بتواجهنا».