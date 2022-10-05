7 خطوات لإتمام الاستعلام عن المحذوفين من بطاقة التموين

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية طريقة الاستعلام عن المحذوفين من بطاقة التموين التي تمكن الأسر صاحبة البطاقة من معرفة الأفراد الذين تم حذفهم من منظومة الدعم لانطباق شروط ومحددات الاستبعاد من التموين عليهم، وتتلخص في تقاضي رواتب حكومية عالية أو امتلاك سيارة موديل حديث فوق موديل 2018.

طريقة الاستعلام عن المحذوفين من بطاقة التموين

ويمكن الاستعلام عن المحذوفين من بطاقة التموين عن طريق الخدمة التي تتيحها وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر بوابة مصر الرقمية للتموين والخاصة بالاستعلام عن بطاقة التموين، إذ تعطي الخدمة لصاحب البطاقة معرفة الأفراد الذين لا يزالون مقيدون على البطاقة ومخصص لهم الدعم، كما تعطي نفس الخدمة معرفة حصة الخبز والسلع المخصصة للبطاقة والحصة المتبقية من عدد أرغفة الخبز ونقاط فارق الخبز، وتشمل الخطوات كالتالي:

1- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا.

2- اختيار أيقونة التموين.

3- الضغط على خدمة الاستعلام عن صرف.

4- التسجيل بالحساب الخاص لصاحب البطاقة التموينية، أو أحد الأفراد المقيدين على البطاقة.

5 - اختيار أيقونة تأكيد بيانات بطاقة التموين.

6- الضغط على أيقونة الاستعلام عن صرف.

7- يظهر عدد الأفراد المقيدين على البطاقة بأسمائهم، كما تظهر آخر عمليات صرف بطاقة التموين للخبز والسلع التموينية.

منظومة دعم الخبز

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت الإبقاء على المحذوفين من الدعم التمويني ضمن منظومة دعم الخبز والبالغ عدد المستفيدين عليها 72 مليون مواطن يصرف كل فرد منهم عدد 5 أرغفة يوميا بواقع 150 رغيفا حصة الفرد على مدار الشهر، حيث يتمكن الأفراد الذين تم حذفهم من التموين في صرف الخبز يوميا على البطاقة والذي تبلغ قيمته سنويا 87 مليار للخبز والتموين.