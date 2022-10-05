خبيرة مصرفية ترحب بمحاور وأجندة المؤتمر الاقتصادي: فرصة جيدة للاستثمار

رحبت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر السابق، بمحاور المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده على مدار ثلاثة أيام، في الفترة من 23- 25 أكتوبر الجاري، التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقالت «الدماطي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده خلال الشهر الجاري، فرصة جيدة لابد للحكومة المصرية استغلالها على الوجه الأكمل.

تستهدف إيجاد حلول سريعة

وأضافت أن المحاور التي أعلنها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جيدة، وتستهدف بالفعل إيجاد الحلول السريعة لإنهاء الأزمات والعقبات التي تواجه الاستثمار في مصر.

وطالبت «الدماطي»، بضرورة العمل خلال الفترة المقبلة، في تحديد العقبات الرئيسية التي تواجه مجتمع الأعمال في مصر، سواء مستثمرين مصريين أو عرب أو أجانب، على أن يرصد تلك العقبات مجالس الأعمال، سواء الغرف التجارية أو الصناعية أو رجال الأعمال والمستثمرين.

أفضل ترويج للاستثمار في مصر

وأشارت نائب رئيس بنك مصر السابق، إلى أن اكتشاف تلك العقبات مبكرا، ووضع الحلول لها بشكل سريع، والإعلان عن ذلك في أيام المؤتمر الاقتصادي، سيكون أفضل ترويج للاستثمار في مصر.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الحالي، متضمنة ثلاثة محاور رئيسية، وهي مناقشة السياسات الاقتصادية الكلية يوم 23 أكتوبر، بينما المحور الثاني سيناقش تمكين القطاع الخاص، وتهيئة بيئة الأعمال يوم 24 أكتوبر، وأخيرا المحور الثالث، سينتهي لخارطة طريق لقطاعات الاقتصاد القومي يوم 25 أكتوبر.