رئيس الوزراء يحدد ملامح ومحاور وجلسات المؤتمر الاقتصادي في 3 أيام

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تقسيم المؤتمر الاقتصادي المرتقب لـ ثلاثة أيام في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر، من أجل التركيز في كل يوم على محور رئيسي، فاليوم الأول سيكون للسياسات الاقتصاد الكبيرة، أو الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، واليوم الثاني سيكون محوره كيفية تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، واليوم الثالث خارطة طريق لقطاعات الاقتصاد القومي: «بنتكلم عن كل قطاع من القطاعات هنشتغل عليه إزاي، وإن مشاركات كل الجهات في تحديد خارطة طريق لكل قطاع من قطاعات الاقتصاد».

افتتاحية المؤتمر الاقتصادي

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي اليوم: «خلينا نبدأ اليوم الأول يمكن احنا هنبدأ فيه بجلسة تقديمة أو جلسة افتتاحية بتعمل لمحة لمؤشرات الاقتصاد المصري على مدار العقود السابقة، ومدى قدرة ومرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات الاقتصادية الكبيرة، ويمكن إحنا محددين الـ10 سنوات فقط اللي فاتوا من 2011 لغاية 2022 كم أزمة مرينا بها».

5 أزمات كبرى

وواصل: «إحنا مرينا بـ5 أزمات كبرى سواء أزمات محلية أو أزمات عالمية ويمكن عشان كده بنظهر مسح لشكل الاقتصاد المصري على مدى العقود السابقة كان عامل إزاي، وعلى مدار الفترة من 30 لـ40 سنة حجم الاقتصاد نفسه كان قد إيه وشكله قد إيه».

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «الجلسة الأول ستظهر للناس والخبراء والمواطنين شكل الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية».