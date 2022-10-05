ميرسك تعزز أسطولها بإضافة 6 سفن جديدة تعمل بالوقود الأخضر

أعلنت مجموعة «إيه بي موللر – ميرسك العالمية»، أكبر شركة شحن عالمية، شراءها سفنا إضافية «كبيرة الحجم» عابرة للمحيط من شركة هيونداي للصناعات الثقيلة (HHI)، التي يمكنها العمل والإبحار اعتمادًا على وقود الميثانول الأخضر؛ ليصل إجمالي السفن التي تعاقدت عليها الشركة إلى 19 سفينة، يمكنها الإبحار بحمولة 17000 حاوية مكافئة.

تقليل الانبعاثات الكربونية

بحسب بيان ميرسك، فإن تعزيز أسطول المجموعة بسفن إضافية جديدة هو تأكيد على التزام المجموعة تجاه قطاع النقل البحري بتقليل الانبعاثات الكربونية، ويعد خطوة جادة في التحول إلى الوقود الأخضر، لا سيما وأن شراء الـ 6 سفن الجديدة يأتي استكمالا لما تم التعاقد عليه في فبراير الماضي، لافتًا إلى أن ميرسك تطمح للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2040.

وأضاف بيان الشركة العالمية، أن هذه السفن القادرة على العمل باستخدام الميثانول الأخضر تعمل على تسريع جهود المجموعة والتزامها لتحقيق استراتيجيتها، وجميع السفن يجري استلامها في عام 2025، ودخولها الخدمة في إطار استراتيجية الشركة الطامحة إلى تجديد أسطولها إلى سفن أخرى جديدة تعمل على إزالة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 2.3 مليون طن.

الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية

ووضعت 200 شركة من عملاء المجموعة بالفعل أو في طور وضع أهداف محددة لموعد الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية في سلاسل إمدادها، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في محدودية إمدادات الميثانول الأخضر وهو ما تعمل عليه المجموعة بخطوات سريعة، في إطار الجهود المشتركة لتدشين مشروع إنتاج الوقود الأخضر.