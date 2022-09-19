أسامة ربيع: الرئيس السيسي وجه بمنح شركة «ميرسك» الدعم والمساعدة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ القناة تتعاون مع شركة ميرسك العالمية، حيث أنها شريكة في محطة حاويات شرق بورسعيد، موضحًا: «نحن شركاء منذ فترة كبيرة، وهي شركة واعدة ومن أفضل شركات تداول الحاويات الموجودة في مصر».

ميرسك تطور الرصيف الموجود عليه محطة الحاويات في شرق بورسعيد

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» عبر قناة «صدى البلد»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن شركة ميرسك تطور الرصيف الموجود عليه محطة الحاويات في شرق بورسعيد بنحو 950 مترا، ما سيؤدي إلى زيادة عدد الحاويات والسفن والحمولات.

أشار إلى أن امتداد الرصيف بزيادة تقترب من 1كم يزود عدد الحاويات والسفن وحجم السفن المارة، والـ950 مترا الجديدة ستعمل أوتوماتيكيا، موضحا أن الشركة تبحث إنشاء مشروع إنتاج الوقود النظيف للسفن بـ15 مليار دولار.

أوضح: «الرئيس عبدالفتاح السيسي يحب أن يتوسع في المشروعات التي تفيد مصر، إذ وجه بمنح الشركة كل الدعم والمساعدة، مشيرا إلى أنه سيتابع الوضع عن كثب حتى تزدهر صناعة الوقود النظيف والطاقة المتجددة».

توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل رئيس مجموعة «ميرسك» العالمية للنقل البحري سورين سكو، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وهاني النادي ممثل المجموعة في مصر.

وتناول الاجتماع التعاون المشترك مع المجموعة لإنتاج الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن، واستعرض رئيس المجموعة مخطط إنشاء مشروع لإنتاج الوقود النظيف للسفن في مصر بقيمة استثمارات 15 مليار دولار، لتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل في مختلف التخصصات.