كشف المخرج سامح عبد العزيز، عن انطلاق تصوير الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم؛ تمهيدًا للمُشاركة به في موسم دراما رمضان المُقبل 2023.

سامح عبد العزيز برفقة أحمد السبكي في أول يوم تصوير

ونشر المخرج سامح عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة من كواليس التصوير تجمعه بالمنتج أحمد السبكي، مُعلقًا عليها: «أول يوم تصوير.. مسلسل رمضان كريم الجزء التاني».

قائمة المُعتذرين عن المُشاركة في رمضان كريم 2

مسلسل رمضان كريم 2، بطولة سيد رجب، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وصبري فواز، وأحمد صيام، ومحمد لطفي، وبيومي فؤاد، وعفاف مصطفى وآخرين، فيما اعتذر عن المُشاركة بالجزء الجديد كلّ من ريهام عبد الغفور، وشريف سلامة وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث مسلسل «رمضان كريم»، حول روحانيات شهر رمضان الكريم، في سياق درامي اجتماعي، ويتطرق العمل إلى مشكلات الأسر المصرية البسيطة.

يذكر أن مسلسل «رمضان كريم» عرض منذ 5 سنوات في موسم دراما رمضان عام 2017، وشارك في بطولته عدد من الفنانين، مثل سيد رجب، والفنان الراحل محمود الجندي، وريهام عبدالغفور، وصبري فواز، محمد محمود، وشريف سلامة.