سيد رجب ينضم لمسلسل «رمضان كريم 2» رسميًا.. يُعرض في 2023

كشف المنتج أحمد السبكي، عن انطلاق التحضيرات للجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم»، خلال الفترة القليلة المُقبلة، تمهيدًا لبدء التصوير وعرضه في موسم دراما رمضان 2023.

ونشر المنتج أحمد السبكي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تجمعه مع الفنان سيد رجب، ليكون أول المُتعاقدين على الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم».

انضمام سيد رجب للجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم

وعلق المنتج أحمد السبكي، قائلًا: «انضمام سيد رجب لمسلسل رمضان كريم.. الجزء الثاني تمهيداً لعرض المسلسل في رمضان 2023.. إنتاج: أحمد السبكي.. تأليف أحمد عبد الله.. إخراج سامح عبد العزيز».

أبطال مسلسل رمضان كريم

يذكر أن مسلسل «رمضان كريم» عرض منذ 4 سنوات في موسم دراما رمضان عام 2017، وشارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم سيد رجب، والفنان الراحل محمود الجندي، روبي، ريهام عبدالغفور، صبر فواز، محمد محمود، روبي، شريف سلامة، والمسلسل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وفي سياق آخر، طاردت الشائعات الفنان سيد رجب، قبل أيام، حول تعرضه لأزمة صحية شديدة دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، لينفي بعدها مدير أعماله تلك الأنباء، مؤكدًا في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ سيد رجب بخير ولم يُصاب بأي مكروه.

وقال مدير أعمال سيد رجب آنذاك، إنّ الأخير دخل للمستشفى بضع ساعات، لإجراء فحوصات طبية، التي يُجريها بشكلٍ دوري، إذ أنه لم يُصاب بوعكة صحية كما يزعم البعض.