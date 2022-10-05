أيمن عزب يكشف سر رفضه لبعض الأعمال: أختار بناء على الكتابة والمخرج

أكد الفنان أيمن عزب، أنه تعلم من الفنان الكبير نور الشريف الكثير، إذ كان الراحل من النوع الذي يُعلم الآخرين كل شيء وقت التصوير.

كواليس بطلوع الروح

تطرق عزب خلال حواره إلى برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، الذي قدمته اليوم الأربعاء، الفنانة منى عبدالغني والإعلامية إيمان عز الدين، على قناة «CBC»، إلى مشاركته في مسلسل «بطلوع الروح» مع المخرجة كاملة أبو ذكري، إذ قال إنه تناقش معها هاتفيًا قبل تقديم الدور، وتحدث معها في الشخصيات والأفكار التي من المقرر طرحها من خلال شخصيته بالعمل.

كشف كذلك عن مشاركته في مسلسل جديد باسم «أعمل إيه» مع الفنان خالد الصاوي وصابرين، مؤكدًا أنه قدم أدوارا لسير ذاتية مثل الملك فاروق وأحمد لطفي السيد، لكن لو اختار أن يقدم سيرة ذاتية، فيحب أن يقدم سيرة لفنان مثل محمد عبدالوهاب، لأنه عاش سنوات طويلة مليئة بنجاحات واستمر بعد وفاته.

سبب رفضه الأعمال الفنية

أوضح الفنان سبب رفضه لبعض الأعمال التي يتم عرضها عليها، لافتا إلى أنه يختار تقديم الدور بناء على المؤلف والكتابة والمخرج، وذلك لأنه حين يقرأ المشهد ويشعر به، ليجيد تقديمه، متابعًا أن هناك فرق في صياغة الجملة وترتيبها، والحدث والصورة ونسيج الكلام، وهذا الفرق بين المؤلفين «الشطار» وأصحاب الموهبة القليلة.

وشدد على أن المخرج الجيد، يجعل الممثل يُخرج أفضل ما لديه أثناء التمثيل.

«الستات مايعرفوش يكدبوا»، يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا.