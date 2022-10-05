إصابة 3 شباب إثر تصادم دراجتين ناريتين بمركز حوش عيسى في البحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء حادث تصادم دراجتين ناريتين، بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى حوش عيسى العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تصادم دراجتين ناريتين في حوش عيسى

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، يفيد باستقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بنطاق المركز.

تحديد هوية المصابين

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من «مصطفى. خ. م»، 25 عاما، مقيم حوش عيسى، بنزيف بالأنف، «خالد. ع. د»، 30 عاما، بجرح قطعي بالجبهة، واشتباه كسر بعظمة الفخذ، «عبدالعزيز. ش. ع»، 25 عاما، باشتباه كسر بعظمة الساق اليسري.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.