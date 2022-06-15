السيطرة على حريق في محل إطارات سيارات بالمنوفية دون خسائر بشرية

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق نشب في محل إطارات سيارات بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدء التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق.

حريق محل كاوتش في المنوفية

كان اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بنشوب حريق في محل «كاوتش» لإطارات السيارات بدائرة المركز، ونجحت الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.

مصرع طفل أسفل عجلات قطار القاهرة الإسكندرية

وفي واقعة أخرى، لقي طفل يبلغ من العمر 11 عاما مصرعه أسفل عجلات قطار «القاهرة الإسكندرية» لعبوره شريط السكك الحديدية من مكان غير مخصص للعبور بقرية عرب الرمل التابعة لدائرة مركز قويسنا، وجرى التحفظ على الجثمان ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالانتقال والفحص وسؤال الأهالي، تبين أن الطفل كان يمر من شريط السكك الحديدية فصدمه قطار «القاهرة الإسكندرية» ما أدى إلى وفاته، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، ونقل الجثمان إلى مستشفى قويسنا والتحفظ على الجثة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع طفل أسفل عجلات قطار بدائرة المركز، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق، وسؤال أسرة الطفل والأهالي حول الواقعة.