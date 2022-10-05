توزيع جوائز مسابقة ممدوح الليثي بمهرجان الإسكندرية.. «كابجراس» الأول

سلم الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، جوائز لجنة تحكيم «مسابقة ممدوح الليثي» برئاسة المخرج هاني لاشين وعضوية السيناريست عاطف بشاي والمخرجة هالة خليل، وبحضور الإعلامي عمرو الليثي.

جوائز «مسابقة ممدوح الليثي» بمهرجان الإسكندرية

وجاءت الجائزة الأولى من نصيب سيناريو فيلم «كابجراس»، وحل في المركز الثاني سيناريو فيلم «جبل النار» تأليف سعد قليعي، وفاز بالمركز الثالث سيناريو «أجنحة الليل» تأليف عاطف عبدالعزيز.

وقال عمرو الليثي: «أشكر إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي على هذه الدورة العظيمة والتنظيم الجيد، وأحب أن أحيي جمهور الإسكندرية المثقف، ومسابقة ممدوح الليثي أقيمت منذ 10 سنوات، ونحن كأسرة حريصون على استمرار الجائزة، وأشكر الأمير أباظة رئيس المهرجان، على دعمه لهذه المسابقة، وقررنا أن ندشن مجلس أمناء لهذه الجائزة لتحويل السيناريوهات الفائزة إلى أعمال درامية».