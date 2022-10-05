مستشار وزيرة الثقافة: سعداء بمشاركة السينما التونسية في مهرجان الإسكندرية

انطلقت منذ قليل، فعاليات الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، في مكتبة الإسكندرية، بحضور الفنان محمود حميدة الذي تحمل الدورة اسمه، وعدد كبير من نجوم الفن.

كلمة مستشار وزيرة الثقافة في المهرجان

وقال الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، في كلمته نيابة عن الوزيرة: «بداية أنقل تحيات وتقدير الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، للمهرجان وإدارته وجمهوره، إذ اضطرتها ظروف العمل للاعتذار عن الحضور، وحرصت على نقل تمنياتها بنجاح الدورة، للحضور».

وأشاد «عبدالجليل» بالمهرجان الذي وصل إلى دورته 38، مؤكداً سعادته بشكل خاص بهذة الدورة لثلاثة أسباب أولها أن الدورة تحمل اسم أحد رموز السينما المصرية والعربية وهو الفنان محمود حميدة، والسبب الثاني «وجود الأستاذ والمعلم والفنان الذي علمنا كل فنون السينما المخرج محمد عبدالعزيز»، أما السبب الثالث فيتمثل في إطلالة السينما التونسية كضيف شرف المهرجان، مضيفا: «وبهذه المناسبة أرحب بالسينما التونسية ونجوم تونس في مصر».