اليونيسيف: «كرفان المناخ والبيئة» وصل لـ15 محافظة.. وجولته تنتهي آخر أكتوبر

قالت الدكتورة وئام الليثي، مدير برامج النشء والشباب بمنظمة اليونيسيف، إن برنامج كرفان المناخ أطلق في سبتمبر الماضي بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة ومنظمات الأمم المتحدة في مصر، وحضر حفل الإطلاق ممثلو العديد من الجهات الوطنية والدولية، والفنان أحمد حلمي، لافتة إلى أن قمة المناخ هي المنصة الدولية التي تناقش تطورات المناخ على مستوى العالم.

الوصول لأكبر عدد من الشباب على مستوى الجمهورية

وأوضحت «الليثي» في مداخلة عبر فيديو كونفرانس لبرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، أن فكرة كرفان الشباب والمناخ جاءت من أجل الوصول لأكبر عدد من الشباب على مستوى الجمهورية، وجرى البدء بالنزول للشارع وإجراء حوارات وطنية مع الشباب ومعرفة آرائهم وتوصياتهم ومقترحاتهم لنقلها لمنصة قمة المناخ.

استقبال المحافظين

وأشارت الدكتورة وئام الليثي، إلى أن الـ15 محافظين كانوا في استقبال الكرفان كل في محافظته وقدموا الدعم اللازم للكرفان، ومن المقرر أن ينتهي من زيارة محافظات الجمهورية كاملة بالتزامن مع نهاية أكتوبر الجاري، لافتة إلى أن الكرفان يتضمن عدة أنشطة منها الاستماع إلى الشباب وإجراء جلسات حوارية معهم، بالإضافة لمنصات مسرحية للشباب والاستماع لأفكار حول القضايا الزراعة والري.

أفكار شبابية وريادية مجتمعية مبتكرة

وأكدت مدير برامج النشء والشباب بمنظمة اليونيسيف، أن الكرفان قدم مسابقة تحدي الشباب العالمية التي تشارك بها مصر بأفكار شبابية وريادية مجتمعية مبتكرة على مستوى 41 دولة، موضحة أن الشباب المصري لديهم اهتماما كبيرا بقضايا البيئة بما يؤكد أنهم بحاجة للمزيد من البرامج التدريبية والحوارية من أجل تغيير السلوك وتعزيز الأساليب الصديقة للبيئة.