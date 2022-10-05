«سكاي نيوز»: رئيس أوكرانيا يعلن استعادة 3 بلدات في خيرسون من روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن القوات المسلحة الأوكرانية استعادت 3 بلدات في مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا، بعد اشتباكات مع القوات الروسية فيها، بحسب خبر عاجل بثته قناة «سكاي نيوز عربية» على شريط الأخبار الخاص بها.

أوكرانيا تسترد 4 مدن من روسيا

ونجحت أوكرانيا من قبل في استعادة مدينة ليمان، في وقت سابق، من القوات الروسية، وتقع المدينة في إقليم دونيتسك شرق البلاد، وكانت مدينة إمداد وتموين للقوات الروسية بين مختلف الأماكن التي تسيطر عليها، خاصة بعد الحصول على 15% من مساحة أوكرانيا من قبل روسيا بعد السيطرة على 4 أقاليم وإقامة استفتاءات شعبية فيها بإشراف من قبل رقابة دولة من 40 دولة.

عقوبات متبادلة بين روسيا والغرب

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية رادعة على روسيا من خلال منع تصدير قطع غيار الأسلحة لها، ومنع حصول مواطنين روسيا على تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي «شنجن»، بجانب فرض عقوبات على عسكريين روس، فيما ردت روسيا بقطع إمدادات الغاز عن دول الاتحاد الأوروبي، مما أضر اقتصادياتها بشكل بالغ.