تطوير وإنشاء 100 وحدة صحية في أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

تستمر جهود مؤسسات الدولة في تنفيذ المشروع القومي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في كل المحافظات، يأتي هذا فيما تشهد 7 مراكز بمحافظة أسيوط العمل على تطوير البنية التحتية خاصة الوحدات الصحية والمستشفيات.

تفاصيل تطوير الوحدات الصحية بأسيوط

وكشف أحمد عاطف، منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة أسيوط، عن تفاصيل تطوير الوحدات الصحية والخدمات الطبية المقدمة، قائلا إن مبادرة حياة كريمة وفرت على الكثيرين مشقة الذهاب لأماكن تقديم الرعاية الطبية والتي كانت تتركز في المدن فقط، فكان البعض يقطع مسافة 40 كيلو مترا للحصول على هذه الرعاية، ولكن مؤسسة حياة كريمة توفر الرعاية الطبية حاليا في قرى أسيوط.

وأضاف «عاطف»، خلال لقاء بنشرة أخبار dmc، ويقدمها الإعلامي هيثم سعودي، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف 7 مراكز بمحافظة أسيوط كمرحلة أولى، وهي الفتح وأبنوب وساحل سليم وديروط ومنفلوط وصدفا وأبوتيج، ثم يتبعها المرحلتين الثانية والثالثة بعد ذلك.

تطوير وإنشاء 100 وحدة صحية في المرحلة الأولى

وأشار إلى أنه يجرى تطوير وإنشاء 100 وحدة صحية في المرحلة الأولى، وكل الوحدات الصحية ينطبق عليها منظومة التأمين الصحي الشامل، ومؤسسة حياة كريمة ستستمر في تقديم الرعاية الطبية، وهناك بروتوكول مع جامعة أسيوط لتحويل جميع الحالات التي تحتاج لرعاية طبية خاصة، وستقدم الخدمة من داخل القرية.

ولفت إلى أن نسبة الإنشاءات وصلت في الوحدات الصحية إلى 55% على مستوى المرحلة الأولى بالمحافظة، «نتعهد بأن يكون هناك تجهيز كامل للخدمات الطبية في كل قرية».