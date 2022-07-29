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غرق طفلتين في الرياح البحيري بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
01:17 ص | الجمعة 29 يوليو 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شهدت قرية الأخماس التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، غرق طفلتين أبناء عمومة، في الرياح البحيري المار بالقرية، وجرى إبلاغ مركز الشرطة بالواقعة.

إرسال غواصين للبحث عن الجثمانين

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى إخطار الإنقاذ النهري لإرسال غواصين للبحث عن جثة الطفلتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

الإنقاذ النهري يتلقى إخطارًا بغرق الطفلتين

وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بغرق طفلتين وهما «خ.ع» 11 عامًا، و«ر.ع» 10 أعوام، أبناء عم، في الرياح البحيري المار بقرية الأخماس بدائرة المركز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والدفع بقوة من الإنقاذ النهري للبحث عن الجثتين، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

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