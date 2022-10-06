كيفية الحصول على قرض تعليمي بجامعة أسيوط.. اعرف الأوراق المطلوبة

مع بداية العام الدراسي الجديد، وتسهيلًا على طلاب الجامعة لمواجهة الأعباء المادية، أعلنت جامعة أسيوط كيفية الحصول على قرض تعليمي بقيمة 500 جنيه من صندوق التكافل من خلال برنامج البحوث الاجتماعية.

إجراءات الحصول على القرض

وحول اجراءات الحصول على القرض التعليمي، يقدم الطالب طلب للحصول على القرض من صندوق التكافل من خلال برنامج البحوث الاجتماعية، وبعدها متابعة الطلب وفي حالة القبول، يتوجه الطالب إلى قسم البحوث الاجتماعية التابع للإدارة العامة لرعاية الشباب بصالات الامتحانات صالة «ب» لاستكمال الأوراق.

الأوراق المطلوبة للقرض

وتشمل أوراق طلب الحصول على قرض من قسم البحوث، ما يلي:

إقرار بسداد القرض التعليمي.

صورة البطاقة الشخصية الخاصة بالطالب وتكون سارية.

- يوقع الطالب على الأوراق السابق ذكرها مع أخذ بصمته.

- رقم التليفون الخاص بالطالب حتي تتمكن الجامعة من التواصل معه.

بعد ذلك، يعد قسم البحوث الاجتماعية، كشفًا بأسماء الطلاب كل كلية على حدى موضح به قيمة القرض، ثم يُرفع إلى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب للموافقة عليه.

بعد الموافقة على طلب القرض التعليمي، يجري إعطاء الطالب إخطارًا من قسم البحوث الاجتماعية، وتقديمه إلى شؤون طلاب الكلية التابع لها الطالب، وهذا الإخطار بمثابة مبلغ مالي يتم العمل به.

كيفية سداد القرض

يجري تسديد القرض بالإدارة المالية لرعاية الشباب بالمبنى الإداري بدون فوائد مستحقة قبل بداية امتحانات الترم الثاني، القسط الأول 40% مستحق السداد في شهر فبراير، والقسط الثاني 30% مستحق السداد في شهر مارس، والقسط الثالث 30% مستحق سداده في أول شهر مايو.