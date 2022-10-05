خطوات الحصول على قرض المشروع القومي للبتلو.. الفائدة 5% متناقصة

يتيح البنك الزراعي المصري، عددا من القروض والتسهيلات الائتمانية التي تساعد على تحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي لأبناء الريف المصري، ومن بينها قرض المشروع القومي للبتلو، وهو أحد البرامج التمويلية من البنك، تستهدف المزراعين، وشباب الخريجين والجمعيات والشركات العاملة في الإنتاج الحيواني، ودعمهم من خلال شراء وتغذية البتلو المحلي أو المستورد.

وتستعرض الوطن فيما يلي خطوات والمستندات المطلوبة للحصول على قرض المشروع القومي للبتلو 2022 من البنك الزراعي المصري، وفقا لما نشر على موقعه الرسمي عبر الإنترنت:

قرض المشروع القومي للبتلو

ويقدم البنك الزراعي المصري خطوات الحصول على تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر طبقًا لمبادرة البنك المركزي، ومنها قرض المشروع القومي للبتلو الذي يتيح الحصول على رؤوس مواشي بدلا من الأموال السائلة، بفائدة 5% متناقصة، وفق بعض الضوابط، التي نشير إليها فيما يلي:

المستندات المطلوبة للحصول على قرض البتلو

ووفق البنك الزراعي، فأن المستندات المطلوبة للحصول على هذا القرض تتمثل في:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للعميل وللضامن.

إيصال مرافق حديث.

سند ملكية/ إيجار لمقر المشروع.

سجل تجاري وبطاقة ضريبية للشركات.

صورة المؤهل الدراسي، لكن يستوجب الأصل للاطلاع عليها، للأميين ينبغي الحصول على شهادة محو الأمية.

فيش وتشبيه موجه للمديرية.

مع العلم أن البنك الزراعي يقوم بالاستعلام عن مقدم الطلب، وأخد الضمانات اللازمة قبل الحصول على القرض.

شروط الحصول على القرض

وحتى يتمكن من التقديم لهذا القرض لا بد أن تتوافر بعض الشروط البسيطة، التي تتضمن الآتي:

توفير مكان ملائم لتربية المواشي إذا كانت أقل من 20 رأسا، ومزرعة مرخصة إذا كانت أكثر من 20.

يشترط أن يتم ترقيم الماشية وتسجيلها والتأمين عليها بصندوق التأمين على الماشية، ضد خطر النفوق والذبح الاضطراري والسرقة والحريق والتأمين ضد خيانة الأمانة بالنسبة للجمعيات والشركات لصالح البنك الزراعي على نفقة العميل.

خطوات الحصول على قرض المشروع القومي البتلو

وحتى تحصل على القرض يجب اتباع الآتي:

التقدم بطلب إلى قطاع الإنتاج الحيواني بالمركز أو مديرية الزراعة بالمحافظة.

تقديم طلب للحصول على القرض، وإرفاق المستندات المطلوبة.

يقوم البنك بالاستعلام عن المتقدم والتأكد من توافر مكان للماشية، ثم إخطار المتقدم بحالة الطلب.