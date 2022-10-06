تعرف على أسعار السيارات الجديدة اليوم في الأسواق المحلية

قال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات الجديدة شهد انتعاشه في حالة البيع والشراء خلال الفترة الماضية، موضحا أن نسبة المبيعات ارتفعت 15% عن الشهر الماضي.

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات في تصريحاته لـ «الوطن»، أن سوق السيارات في العالم شهد ركودا ما استدعى تخفيض عمليات الإنتاج على خلفية جائحة كورونا خلال عامي 2020 و2021.

سوق السيارات الجديدة في مصر

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، خلال حديثه لـ «الوطن»، أسعار عدد من السيارات في السوق المصرية.

- زوتى Z300 2020

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك :مانيوال / Luxury 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 167,990 جنيه

- سوزوكى سويفت ديزاير 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال 1200 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 171,900 جنيه

- سوزوكى التو 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال 800 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلية: 179,900 جنيه

- بروتون ساجا 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أتوماتيك / Standard 1300 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلية 188,900 جنيه

- شانجى M50 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال / توب لاين 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 189,000 جنيه

- لادا جرانتا 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال / صالون 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلية: 194,500 جنيه

- رينو لوجان 2022

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: مانيوال / E1 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 195,000 جنيه

- بروتون ساجا 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أتوماتيك / Premium 1300 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلية: 205,000 جنيه

- سوزوكي سويفت ديزاير 2021

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أتوماتيك / Highline 1200 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 206,500 جنيه.