سعر الدولار اليوم الخميس 6 أكتوبر في البنوك

يأخذ القطاع المصرفي اليوم الخميس، إجازة رسمية، بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر، وتستأنف البنوك عملها يوم الأحد المقبل، وتستمر عمليات البحث لمعرفة أسعار العملات المختلفة مقابل الجنيه، ومنها سعر الدولار.

وترصد بوابة «الوطن» سعر الدولار اليوم، مقابل الجنيه، بحسب ما ذكرته المواقع الرسمية للبنوك، مع نهاية المعاملات المصرفية، أمس.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

بلغ اليوم سعر صرف الدولار، داخل بنك قناة السويس، سجل 19.64 للشراء، و19.69 للبيع، وفي CIB سجلت العملة الأمريكية 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، كما سجل سعر 19.61 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع في بنك مصر، وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر الدولار نحو 19.64 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي 19.61 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري، سجل 19.60 جنيه للشراء و19.70 جنيه للبيع، في حين استقر سعره في المصرف المتحد وبلغ 19.63 للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر الريال اليوم في البنوك المصرية

وفي سياق متصل، سجّلت العملة السعودية، داخل البنك المركزي المصري نحو 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس بلغ سعره 5.20 جنيه لعملية الشراء، و5.23 جنيه للبيع، وداخل البنك الأهلي نحو 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، واستقر سعره ببنك CIB نحو 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 5.06 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع، وداخل بنك الإسكندرية نحو 5.05 جنيه لعملية الشراء، و5.24 جنيه للبيع.