سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

حصلت جميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، على إجازة رسمية ستمتد من اليوم الخميس وحتى صباح الأحد المقبل، أسوة بالإجازة الرسمية المدفوعة الأجر التي أقرتها الدولة للقطاعين العام والخاص وجميع الهيئات الاقتصادية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

وترصد «الوطن»، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر التعاملات المصرفية لجميع البنوك المصرية والعربية والأجنبية مساء أمس الأربعاء، وهي الأسعار المقرر استقرارها حتى صباح الأحد المقبل مع عودة التعاملات المصرفية الجديدة بعد انتهاء الإجازة.

سعر الريال السعودي اليوم

وسجّل الريال السعودي في بنك قناة السويس سعر 5.20 جنيه لعملية الشراء، و5.23 جنيه للبيع، وداخل البنك الاهلي، وفقا لما نشره موقع البنك، بلغ سعره 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري، وفقا لما نشره الموقع الرسمي للبنك، عُرض الريال السعود بـ 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية

واستقر الريال السعودي داخل بنك مصر بسعر 5.20 جنيه للشراء، والبيع 5.23 جنيه، وجاءت المعاملات ببنك الإسكندرية بـ 5.05 جنيه لعملية الشراء، وسجّل 5.24 جنيه للبيع، وبلغ سعره ببنك CIB مع بداية التعاملات 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، وداخل المصرف المتحد، نحو 5.06 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع، بناء على ما نشره موقع البنك.

سعر الدولار اليوم

وفي بنك مصر، وصل سعر الدولار إلى 19.61 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع، وداخل CIB سجل سعر الدولار نحو 19.63 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع، وداخل بنك قناة السويس، بلغ سعره 19.64 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، وفي بنك الاسكندرية سجّل 19.64 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري، سجّل 19.60 جنيه للشراء و19.70 جنيه للبيع.