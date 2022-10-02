سعر الريال السعودي اليوم 2 أكتوبر 2022 في البنوك المصرية

عمليات بحث واسعة يشهدها سعر الريال السعودي اليوم 2 أكتوبر 2022، من جانب المعتمرين الذين يطيرون خلال الساعات القادمة إلى المملكة العربية السعودية، لأداء عمرة المولد النبوي يوم السبت القادم.

ومن خلال التقرير التالي، وفي إطار التسهيل والتيسير على المعتمرين، تكشف «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم 2 أكتوبر 2022، وذلك في البنوك المصرية والأجنبية والعربية العاملة داخل مصر، في إطار خدمات «الوطن» المستمرة للمواطنين.

سعر الريال السعودي اليوم 2 أكتوبر 2022

مازال سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2 أكتوبر، يشهد ارتفاعا مع بداية التعاملات في جمبع البنوك المصرية، لتكون كما يلي:

بلغ سعر الريال السعودي اليوم 2 أكتوبر 2022، حيث شهدت عمليات البيع والشراء داخل البنك الأهلي وبنك مصر، نحو 5.17 جنيه للشراء، و5.20 جنيه للبيع، في حين بلغت عمليات بيعه وشرائه اليوم داخل البنك المركزي مع بداية التعاملات 5.18 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع 5.21 جنيه.

سعر الريال السعودي في CIB

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم 2 أكتوبر 2022 في بنك CIB، نحو 5.17 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع، وجاء في بنك قناة السويس 5.16 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع، ووفق موقع بنك الإسكندرية بلغت اليوم الأحد العملة السعودية نحو 5.18 جنيه لعملية الشراء، و5.21 جنيه للبيع، وبالمصرف المتحد بلغ 5.03 جنيه لعملية الشراء، وسجّل 5.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

في بنك مصر، مع بداية التعاملات الصباحية، وصل سعر الدولار نحو 19.51 جنيه للشراء و19.57 جنيه للبيع.

وداخل البنك المركزي، بلغ سعر صرفه، نحو 19.49 جنيه للشراء و19.60 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعره مقابل الجنيه، 19.48 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس 19.49 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، بلغ اليوم 19.54 جنيه للشراء و19.59 جنيه للبيع.