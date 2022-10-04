سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

شهد سعر الريال السعودي، ارتفاعا في تعاملات اليوم مقابل الجنيه المصري، بالبنوك المصرية والعربية وفقا للمواقع الرسمية للبنوك:

وسجل سعر الريال اليوم ، في البنك الأهلي المصري، وفقا لما نشره موقع البنك الرسمي، نحو 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع، وبلغ سعره داخل البنك المركزي 5.20 جنيه للشراء، والبيع 5.23 جنيه، وداخل بنك مصر، وفقا لما نشره موقع البنك، سجل نحو 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي ببنك قناة السويس

كما سجل الريال السعودي داخل بنك CIB، نحو 5.17 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع، واستقر سعره ببنك قناة السويس 5.16 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع، وبناء على ما تم نشره في بنك الإسكندرية بلغ سعره 5.19 جنيه لعملية الشراء، و5.23 جنيه للبيع، وجاءت المعاملات بالمصرف المتحد بـ 5.05 جنيه لعملية الشراء، وسجّل 5.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

في البنك الاهلي المصري، وصل سعر الدولار نحو 19.59 جنيه للشراء و19.65 جنيه للبيع، وداخل بنك مصر سجل سعر الدولار نحو 19.59 جنيه للشراء و19.65 جنيه للبيع، وداخل البنك المركزي، بلغ سعره 19.57 جنيه للشراء و19.68 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 19.57 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل 19.62 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع.