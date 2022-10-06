«التعليم العالي»: إتاحة تسجيل الرغبات وتقليل الاغتراب للمستنفدين والمتخلفين

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، أنّ مكتب التنسيق الرئيسي وفروعه نجح في إتمام عملية تنسيق الجامعات 2022، وفقًا للقواعد ول اضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفقاً للضوابط المعمول بها في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنّه جرى إتاحة آخر فرصة لتسجيل الرغبات سواء للمتخلفين أو المستنفدين أو حتى تقليل الاغتراب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق عبر بواية مصر الرقمية.

تنسيق الجامعات 2022

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ خدمات التقدم والالتحاق بكليات الجامعات الحكومية لا تكون إلا من خلال الترشح عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي مؤسسة قبول أوراق أي طالب إلا من خلال ترشحه عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، منوهاً بأنّ مكتب التنسيق يواصل تقديم خدماته لجميع الطلاب طوال أيام العام.

تنسيق الكليات 2022

وتابع رئيس قطاع التعليم، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنّ لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تتابع عملها عن كثب؛ لمواجهة انتشار عمل الكيانات الوهمية المختلفة في المحافظات مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للقواعد والضوابط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.