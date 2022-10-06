«الطرق والكباري»: تجهيز فرق إغاثة للتدخل السريع ومواجهة «الأمطار والسيول»

وضعت هيئة الطرق والكباري، اللمسات النهائية، على خطة مواجهة الأمطار والسيول، قبل بداية فصل الشتاء، بعد الانتهاء من صيانة مخرات السيول على الطرق السريعة، علاوة على تشكيل غرفة عمليات مركزية بالهيئة، تكون متصلة بجميع غرف العمليات الفرعية بالمحافظات، لمتابعة كل ما يحدث في المحافظات، للتدخل السريع حال تساقط الأمطار.

فرق إغاثة لمواجهة الأمطار والسيول

أكد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، أن الهيئة بدأت تجهيز فرق الطوارئ والإغاثة استعداداً للتدخل السريع في أي محافظة على مستوى الجمهورية، لمواجهة الأمطار والسيول حال حدوثها، تزامناً مع بداية فصل الشتاء، مشيراً إلى أن هناك تعليمات مشددة على متابعة نشرة الأرصاد الجوية وحالة الطقس، لحظة بلحظة، للتدخل السريع حال حدوث أي معوقات على الطرق السريعة جراء الأمطار والسيول، موضحاً أن الهيئة جاهزة تماماً لبداية فصل الشتاء.

مستعدون جيداً لمواجهة الأمطار والسيول

وقال حسام الدين، في تصريحات للوطن، إن الهيئة مستعدة بشكل جيد جداً، لمواجهة الأمطار والسيول، وليس لدينا أي تخوفات، كما أن جميع صيانات مخرات السيول تمت بشكل منتظم، لافتاً إلى أن الهيئة انتهت من تجهيز جميع المعدات الخاصة بالسفر وكسح المياه على الطرق السريعة، لمنع إعاقة أمطار السيول حركة المرور، منوهاً إلى أن الهيئة تعمل من أجل تسيير حركة المرور ولن يتم إغلاق أي طرق بسبب مياه الأمطار حال حدوثها.

إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا

وأوضح حسام الدين، أن هيئة الطرق والكباري، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قامت بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، على المعدات المستخدمة في شفط وكسح المياه، حفاظاً على العاملين، مؤكداً أن الجميع يعمل لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحاً أنه سيكون هناك متابعة دورية بشكل يومي لحالة الطقس بكافة المحافظات، للتدخل السريع حال حدوث أي معوقات أو أزمات.