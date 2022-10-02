«الطرق والكباري»: انتهينا من صيانة مخرات السيول وجاهزون لمواجهة الأمطار

أكد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، أن الهيئة أنتهت تماما من صيانة مخرات السيول بالطرق السريعة، وهذا إجراء دوري يتم قبل بداية فصل الشتاء، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت سيناريوهات عدة، لمواجهة تساقط الأمطار وحدوث السيول، في أي وقت وداخل أي محافظة، موضحا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية ستكون متصلة بنحو 27 غرفة فرعية بجميع محافظات الجمهورية، للتأكد من عدم وجود أي معوقات أو أزمات ناتجة عن الأمطار والسيول.

جاهزون لمواجهة الأمطار والسيول

وقال «حسام الدين»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هيئة الطرق والكباري بالتنسيق مع الجهات المعنية بجميع محافظات الجمهورية، جاهزون لمواجهة الأمطار والسيول، إن حدثت، تزامنا مع بداية فصل الشتاء، لافتا إلى أنه سيكون هناك متابعات لحظية ودورية لنشرة الأرصاد الجوية لحالة الطقس، مع بداية فصل الشتاء، لوضع السيناريوهات اللازمة، لمواجهة الأمطار، وشفط المياه من على الطرق الرئيسية السريعة؛ لمنع تعطل حركة المرور، موضحا أن جميع معدات شفط المياه جاهزة تماما.

لا خوف من حدوث السيول

وطمأن «حسام الدين»، المواطنين، بعدم الخوف حال حدوث السيول، تزامنا مع بداية فصل الشتاء، وذلك بعد إجراء جميع الصيانات الشاملة لمخرات السيول على الطرق السريعة، مؤكدا أن الطرق والكباري رفعت حالة الطوارئ القصوى، لمواجهة السيول والأمطار حال حدوثهما، وأن جميع المعدات والآلات المستخدمة في شفط المياه من الطرق الرئيسية السريعة تم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

انتشار معدات شفط المياه بالمحافظات تزامنا مع بداية فصل الشتاء

وأضاف «حسام الدين»، أن الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بجميع محافظات الجمهورية، ستقوم بنشر معدات شفط المياه بالمحافظات التي من الممكن أن تشهد هطول أمطار، تزامنا مع بداية فصل الشتاء، مؤكدا أن الجميع يعمل من أجل إنهاء جميع الاستعدادات النهائية، لمواجهة الأمطار والسيول.