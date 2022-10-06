الأرصاد الجوية: طقس غائم جزئيًا وأمطار على 4 مدن ساحلية اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات بسقوط الأمطار اليوم على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة منذ ساعات الصباح الباكر.

طقس غائم على القاهرة

وأضافت الأرصاد في بيان صادر عنها، أن أمطار اليوم ستكون خفيفة ولن تؤثر على الحياة اليومية، ووفقاً للتوقعات تهطل الأمطار على مدن مرسي مطروح والسلوم والعلمين، وتصل الى الإسكندرية، مع استمرار الجو الغائم طوال اليوم بتلك المناطق، في حين يسود طقس غائم جزئيا على القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية للبلاد، وجنوب الوجه البحري وصولا إلى محافظات شمال الصعيد.

كما حذرت الأرصاد، من اضطراب حركة الملاحة البحرية، بسبب الرياح الشمالية الغربية التي تعمل على ارتفاع أمواج البحر المتوسط بين 2.5 و3 أمتار.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الخميس، وفقًا للأرصاد، على مدن الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 30 - 21

العاصمة الإدارية 30 - 21

6 أكتوبر 30 - 22

بنها 31 - 23

دمنهور 30 - 23

كفر الشيخ 29- 23

المنصورة 30 - 23

دمياط 29 - 23

بورسعيد 28 - 24

الإسماعيلية 31 - 23

السويس 32 - 23

الزقازيق 31 - 23

شبين الكوم 31 - 23

طنطا 31 - 23

شلاتين 35 - 26

الإسكندرية 29 - 23

العلمين الجديدة 29 - 23

وادي النطرون 34 - 23

مطروح 27- 23

السلوم 28- 23

سيوة 29 - 25

العريش 29 - 23

رفح 29 - 23

الطور 34 - 25

كاترين 32 - 18

رأس سدر 34 - 24

نخل 32 - 17

طابا 34 - 24

نويبع 35 - 26

حلايب 30 - 28

شرم الشيخ 34- 28

الغردقة 35 - 27

مرسى علم 35-26

الفيوم 31 - 23

بني سويف 31 - 23

المنيا 32 - 23

أسيوط 32 - 23

سوهاج 33- 24

قنا 39- 25

الأقصر 39- 25

أسوان 41- 26

الوادي الجديد 37- 26

أبو سمبل 32- 26

أبو رماد 35 - 27

رأس حدربة 33 - 26.