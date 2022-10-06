«هذا الصباح» يشيد بملف «الوطن».. 5 مشروعات مصرية تفوز بـ«الأفضل 2022 عالميا»

استعرض برنامج «هذا الصباح»، الذي يقدّمه الإعلامي باسم طبانة، والمُذاع على شاشة extra news، الملف الخاص الذي نُشر في عدد اليوم بجريدة «الوطن» تحت عنوان «5 مشروعات مصرية تفوز بـ(الأفضل في 2022)».

وقال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، خلال استضافته في البرنامج: «محطة رأس غارب، من أفضل المشروعات على مستوى العالم في مجال الطاقة، ونرى اتجاه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، ونتحدث عن أكبر محطة لطاقة الرياح، حيث نعمل على استغلال هذه الطاقة لإيجاد أخرى بديلة للتقليدية مثل الوقود الأحفوري الملوث للبيئة».

العمل في المحطة بدأ بشكل سريع

وأكد عفيفي، أنّ العمل في المحطة بدأ بشكل سريع جدا، يبشر بأنّ الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ولدينا أيضا أكبر محطة للطاقة الشمسية في بنبان، والعديد من المحطات الأخرى التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وهذا شيء يضاف إلى نجاحات الدولة المصرية، ويؤكد أنّها تتحول في الوقت الحالي إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة».

مشروع توشكى

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أنّ مشروع توشكى حصل على جائزة أفضل مشروع بيئي في العالم، حيث تهتم الدولة به بعدما جرى إهماله بعد الإعلان عنه، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان لديه استراتيجية بأن نصل بهذه المنطقة لزراعتها وحل المشكلات التي كانت تواجهها».