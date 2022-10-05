«توشكى».. مجتمع زراعي وعمراني على «أرض بكر»

تقع منطقة توشكى في الصحراء الغربية جنوب أسوان بنحو 225 كيلومتراً، وتمتاز بأرضها البكر التي لم تُستخدم فيها المبيدات أو الكيماويات من قبل، ما يضمن إنتاج محاصيل زراعية آمنة مطابقة للمواصفات القياسية البيئية العالمية، كما تمتاز المنطقة بمناخها الدافئ والجاف الذي يساعد على سرعة نضج المحاصيل المزروعة قبل غيرها من الدول، ما يهيئ الفرصة لرواج هذه المحاصيل عالمياً.

ويعد الهدف الرئيسي للمشروع إضافة مساحة جديدة من الأراضي الزراعية تبلغ نحو 600 ألف فدان يمكن أن تصل في المستقبل إلى نحو مليون فدان تروى بالمياه السطحية من نهر النيل، بالإضافة إلى المياه الجوفية المتوافرة بالمنطقة، بجانب إقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة تستغل المواد الزراعية الأولية، ثم تمتد لتشمل الصناعات القائمة على الخامات المحلية والتعدين وإنتاج الطاقة، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة لتقليل الكثافة السكانية في الوادي والدلتا.

المشروع يهدف لإضافة 600 ألف فدان أراضى زراعية.. ويمكن أن تصل إلى مليون فدان مستقبلاً

كما يهدف مشروع تطوير قرى توشكى الجنوبية، إلى فتح آفاق جديدة للعمل لجميع مستويات العمالة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والتنقيب عن المعادن والمواد الخام، وإنشاء وتطوير شبكة الطرق بما يخدم أهداف وخطط التنمية بالمنطقة تشجيع النشاط السياحي بالمنطقة وكذلك سياحة السفاري والسياحة العلاجية، حيث تشمل المدينة أنواع مختلفة من الاستثمارات، تضم الاستثمار الزراعي، من خلال تصدير بعض المحاصيل مثل العنب والكنتالوب والفاصوليا الخضراء للأسواق الأوروبية، وزراعة أنواع مختلفة من المحاصيل منها: «الذرة، الشعير، القمح، الخرشوف، الفراولة، العنب، والاسبراجس»، بجانب الاستثمار الحيواني، والاستثمار الصناعي، والاستثمار السياحي.

وخلال الأيام القليلة الماضية، حظي مشروع تطوير قرى توشكى الجنوبية بتقديره كأفضل مشروع بيئي في العالم، ضمن مسابقة التحكيم العالمية لأفضل وأرقى المشروعات والإنشاءات الهندسية على مستوى قارات العالم للعام 2022، وفقاً لمؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية.

خبير تخطيط: يسهم في الارتقاء بجودة حياة المواطن.. ونجاح للدولة في مراعاة معايير الكفاءة والتصميم

ويقول سيف فرج، خبير التخطيط العمراني، إن مشروع تطوير قرى توشكى الجنوبية يعد واحداً من أهم المشروعات العمرانية التي جرى تنفيذها داخل الدولة المصرية، وله مردود كبير على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وغيرهما، وهو مشروع قومى عمراني ضخم، يسهم في رفع جودة حياة المواطن المصري.

وأوضح خبير التخطيط العمراني، لـ«الوطن»، أن بُعد المشروع بمسافة كبيرة عن محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، يدل على أن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بجميع المناطق، سواء داخل العواصم أو على أطراف الجمهورية، وهو ما يؤكد وجود إرادة سياسية من قادة الدولة، تسعى باستمرار لعمل المزيد والمزيد لصالح المواطن المصري داخل جميع بقاع الجمهورية، حيث نجحت الدولة فى تنفيذ مشروعاتها المختلفة في وقت مناسب، مع مراعاة جميع المعايير الأخرى مثل الكفاءة والتصميم والتنفيذ والتنوع، والبرنامج الزمني لها.

وأوضح «فرج» أن فوز عدد كبير من المشروعات المصرية مصرية كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم، يعكس تفوق المصممين المصريين بين المصمم المعماري والإنشائي، والتميز في التنفيذ وبراعته، والتي تعد من أهم المعايير التي اختيرت من أجلها الأعمال الهندسية، وعلى رأسها مشروع تطوير قرى توشكى الجنوبية، لكونه نافعاً للبيئة، وتأثيره إيجابي على المجتمع العمراني وله مردود على المواطن.

وأضاف الخبير العمران أن المشروع تنموي، يستهدف بناء مجتمع عمراني متكامل جديد يوفر عدداً كبيراً من فرص العمل داخله، وساهم في عمل مشاركة مجتمعية بين سكان المدينة، حيث تميزت المدينة بعمل تلاحم بين جهود الدولة والحكومة، وإرادة القيادة السياسية، والشعب المصري.

وتابع «فرج»: «هناك عدد كبير من المواطنين لم يكن لديهم معلومة عن مدينة توشكى، والمشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها داخل قرى المدينة، لكونها بعيدة عن العواصم الشهيرة، ولكن فوزها ضمن المسابقة العالمية، جعل لها نصيب كبير من الشهرة والتعريف بقيمة المشروعات الجارية داخله، وليست فقط على المستوى المحلى، ولكن أصبح هناك لها معرفة كبيرة على مستوى دول العالم».

34 مشروعاً عالمياً فازت بالجائزة من ضمنها الـ5 مشروعات المصرية مما يعد إنجازاً للدولة المصرية

وأكد الخبير العمراني أن فوز 5 مشروعات مصرية كأفضل مشروعات على مستوى العالم، ضمن 34 مشروعاً، يعد إنجازاً للدولة المصرية، لقدرتها وتمكنها من أخذ نصيب ليس بقليل من جوائز المشروعات الأفضل عالمياً، وهو ما سيكون له مردود كبير داخل وخارج مصر، ويؤكد اهتمام الدولة برفع جودة حياة المواطن، سواء مشروع تطوير قرى توشكى الجنوبية، ومحطة عدلي منصور التبادلية، ومشروع مركز مصر الثقافي الإسلامي، ومشروع تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل، إضافة إلى مشروع محطة رياح رأس غارب بخليج السويس، كأفضل مشروع للطاقة والصناعة في العالم.

توشكى الجنوبية

من 252 متراً إلى 113400 متر مربع مساحات الأراضى الخدمية والاستثمارية بالمشروع

خدمات المدينة:

مسجد بتكلفة 5.5 مليون جنيه

وحدة صحية بتكلفة 5.5 مليون جنيه

مركز تجارى بتكلفة 25 مليون جنيه

مدرسة بتكلفة 6 ملايين جنيه

محطة مياه بتكلفة 13 مليون جنيه