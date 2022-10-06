تعرف على أسعار السيارات الجديدة «مكيفة - أتوماتيك» أقل من 250 ألف جنيه

قال عبدالله علي محمد، عضو رابطة تجار السيارات في القاهرة الكبرى، إنّ المبيعات في سوق السيارات ارتفعت عن الأعوام الماضية، خاصة لموديلات العام أقل من 250 ألف جنيه.

سوق السيارات الجديدة

تابع عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، أنّ سوق السيارات الجديد يشهدا انتعاشا في مصر خلال الفترة الحالية بسبب النمو الاقتصادي والتنمية في جميع المجالات، من خلال خطة الإصلاح الاقتصادي.

أسعار السيارات الجديدة في مصر

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات الجديدة التي لا يتجاوز سعرها 250 ألف جنيه، كما يلي

لادا جرانتا 2023: نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة مانيوال / صالون 1600 CC تربو، السعر الرسمي 215,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا 2022: نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة أتوماتيك / Comfort w Accessories 1500 CC، السعر الرسمي 215,500 جنيه.

نيسان صني 2022: نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة مانيوال / بيز لاين 1500 CC، السعر الرسمي 218,400 جنيه.

شانجان ألسفن 2021: نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة مانيوال / L1 1400 CC، السعر الرسمي 227,000 جنيه.

بي واي دي F3 2022: نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة مانيوال 1500 CC، السعر الرسمي 229,500 جنيه.

لادا جرانتا 2022: نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة أتوماتيك / E1 1600 CC، السعر الرسمي 229,500 جنيه.

شانجان CS 35 2021: نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة أتوماتيك / ONE TONE 1600 CC، السعر الرسمي 233,000 جنيه.

فيات فيورينو 2022: نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة مانيوال / CARO CGN 1400 CC، السعر الرسمي 234,900 جنيه.

فيات دوبلو 2022: نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة مانيوال / CARGO SWB BASIC 1400 CC، السعر الرسمي 234,900 جنيه.

لادا جرانتا 2022: نوع ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة أتوماتيك / E2 1600 CC، السعر الرسمي 235,500 جنيه.

نيسان صني 2022: نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة أتوماتيك / بيز لاين 1500 CC، السعر الرسمي 239,500 جنيه.

سوزوكي سيلاريو 2022: نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / GA 1000 CC، السعر الرسمي 239,900 جنيه.