الخشت يستقبل رئيس جامعة هيروشيما وسفير اليابان لتعزيز التعاون العلمي

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في مكتبه، الدكتور ميتسو أوتشي رئيس جامعة هيروشيما، والسيد أوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر، والوفد المرافق لهما؛ لبحث سبل التعاون بين جامعتي القاهرة وهيروشيما، في المجالات الأكاديمية والبحثية، وإنشاء درجات علمية مزدوجة بين الجامعتين، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وناقش الطرفان، الدرجات العملية المزدوجة مع جامعة هيروشيما لتنفيذها بجامعة القاهرة الدولية؛ لاستقطاب الطلاب من مصر والشرق الأوسط لدراسة هذه البرامج في التخصصات المختلفة، والاستفادة من التكنولوجيا اليابانية في العديد من البرامج الدراسية المتميزة التي تخدم الصناعة واحتياجات سوق العمل في مصر، كما ناقش الطرفان تطوير العمل بمركز جامعة هيروشيما في كلية الزراعة لأداء دوره في خدمة المجتمع المصري.

وتطرق الطرفان إلى الجهود المشتركة بين جامعة القاهرة واليابان والتي تتمثل في مبني العيادات الخارجية في مستشفى أبو الريش الياباني للأطفال، وبرنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية بكلية الآداب.

تعزيز التعاون بين جامعتي القاهرة وهيروشيما اليابانية

وأعرب رئيس جامعة هيروشيما عن سعادته؛ لوجوده داخل جامعة القاهرة، مشيرًا إلى مكانة مصر الكبرى لديه، مشيدًا بالتطور الذي تشهده منظومة التعليم داخل جامعة القاهرة، وما حققته من مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية المرموقة.

يذكر أنّ الدكتور محمد الخشت وقعّ مع رئيس جامعة هيروشيما اليابانية، تجديد اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعتين في البحث العلمي والبرامج التعليمية، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في إطار البرنامج التنفيذي للاتفاقية الثقافية المبرمة بين مصر واليابان وجامعة القاهرة وجامعة هيروشيما في مجال البحث العلمي والتدريب.