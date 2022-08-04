مستشار الرئيس: لدينا رؤية كبرى للتعامل مع ملف الأطباء

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن اجتماعه بالرئيس السيسي اليوم ناقش جميع مكونات الرعاية الطبية، وهي المؤسسة الطبية المتكاملة التي تتضمن القدرات والإمكانيات الحديثة، والطبيب الذي يعمل بالمؤسسة الطبية.

أفضل الأجهزة الطبية للمنظومة الصحية في مصر

وأوضح «تاج الدين» في مداخلة هاتفية مع برنامج «مصر جديدة» مع الإعلامي والكاتب الصحفي ضياء رشوان، والمذاع على فضائية «ETC»، أن المركز الطبي أو المؤسسة الطبية تقوم على العنصر البشري الذي يشغل وظيفة مقدم الخدمة، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا برفع قدرات المستشفيات والتجهيزات الطبية، موضحًا: «لما بنحتاج لأجهزة طبية الرئيس بيكلف بأفضل الأجهزة العالمية».

الاعتناء بمقدم الخدمة الطبية أمر لا بُد منه

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن الاعتناء بمقدم الخدمة الطبية أمر لا بُد منه لكي نحقق المنظومة الطبية المتكاملة، خاصة وأن طبيعة عمل الأطباء ليست روتينية أو تقليدية بل يعني العمل المستمر والظروف الطارئة بشكل مستمر، لذلك كان هناك اهتمام أكبر بالعنصر البشري العامل في القطاع الطبي، موضحًا أن الدولة برغم ظروفها إلا أنها تهتم بمقدمي الخدمة الطبية مؤسسيًا وطبيًا وماديًا، من أجل تحقيق أفضل النتائج المرجوة.

وأكد أن الدولة لديها رؤية كبرى لملف الأطباء، متابعًا: «الأطباء العاملين في المناطق البعيدة بحاجة لمزيد من الدعم المالي والاجتماعي، خاصة وأن الانتقالات من تلك الأماكن تكلفه الكثير، لذلك أصبح هناك اهتمامًا كبيرًا بتحفيز الأطباء للعمل في المناطق المتنوعة من خلال تنسيق مواعيد العمل والاحتياجات، خاصة وأن الأطباء يعملون بنظام شيفتات متواصلة في حالات الطوارئ، وسوف يراعى كل ذلك في تحسين دخل الأطباء».

وأضاف تاج الدين: «الطبيب سيعرف مدة التكليف المكلف بها من الدولة، والخدمات المقدمة له ماديًا وتعليميًا وتدريبيًا والحصول على شهادات التخصص، مع دراسة الاقتراحات المقدمة بشكل عام».