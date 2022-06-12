افتتاح مركز علاج الكلى الجديد بمستشفى الفيوم العام بتكلفة 45 مليون جنيه

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الأحد، مركز علاج أمراض الكلى الجديد، بمستشفى الفيوم العام، المقام على مساحة 850 متراً، وبتكلفة تبلغ نحو 35 مليون جنيه، كتبرع من مجموعة البطحاء الاماراتية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، وممدوح أحمد إسماعيل المدير الاداري لمجموعة البطحاء الاماراتية نائباً عن الأمير سالم القاسمي، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين مدير مديرية الشئون الصحية بالفيوم، الدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب.

برامج تدريب مستمرة للطاقم الطبي

واستمع محافظ الفيوم لعرض توضيحي من الدكتور محمود جبالي مسؤول الكلي بمديرية الصحة، حول أهم انجازات إدارة الكلي خلال عام 2020 /2021، ومكونات مركز الكلي الجديد، وآليات العمل بالمركز، بالإضافة إلى برامج التدريب المستمرة لأفراد الطاقم الطبي من الأطباء والتمريض.

«الأنصاري» يلتقط سيلفي مع المرضى

وفي لفتة إنسانية رائعة، استجاب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لطلبات المرضى بالتقاط الصور التذكارية معه، حيث أخذ هاتف كل شخص والتقط معه صورة «سيلفي» وسط فرحة المرضى بتلك الصور.

تكلفة بلغت 50 مليون جنيه

وقال الدكتور محمد عبد الله كامل، مدير مركز علاج أمراض الكلى الجديد بالفيوم، أنّ التكلفة الانشائية للمركز بلغت 35 مليون جنيهاً، بينما بلغ سعر الأجهزة الطبية 10 ملايين جنيه، ليبلغ إجمالي تكلفة المركز 45 مليون جنيه، مؤكداً أنّه صرح طبي ممتاز يتفوق على المستشفيات الخاصة بتجهيزاته وجودته العالية.

يخدم 240 مريضاً بالكلى

وأوضح مدير مركز الغسيل الكلوي الجديد بالفيوم، أنّ المركز يخدم 240 مريضاً من مرضى الفشل الكلوي، موضحاً أنّه من المستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى لتخدم أعداد أكبر من المرضى.

ولفت إلى أنّه لن يكون هناك أي قوائم انتظار للمرضى، مُضيفاً أنّ المركز يخفف الضغط على مراكز الغسيل الكلوي بمستشفى التأمين الصحي، والمركز القديم بمستشفى الفيوم العام.

44 ماكينة غسيل كلوي حديثة

وأشار «كامل» إلى أنّ المركز يضم 44 ماكينة غسيل كلوي، بينها 6 ماكينات «إتش دي إف»، والتي تستخدم لجلسات الغسيل الكلوي لمرضي القلب والكبد والذبحة الصدرية والشرايين التاجية وقصور القلب، وأصحاب المشاكل الصحية المزمنة، موضحاً أنّ الجلسة الواحدة تصل إلى 12 ساعة، كما أنّها تحتاج إلى محطة تنقية مياه عالية الكفاءة تستخدم على الأقل غشائي تنقية، لافتاً إلى أنّ المركز يضم محطة مياه تستخدم 6 أغشية تنقية.

الكشف المبكر عن أمراض الكلى

وأضاف مدير مركز أمراض الكلى، أنّ المركز يضم أيضاً عيادة أمراضى الكلى والتي تختص بالكشف المبكر عن أمراض الكلى، وعلاج مرضى القصور الكلوي المزمن، ومرضى الغسيل الكلوي، موضحاً أنّه تم استحداث عيادة خاصة بأمراض الكلى المناعية داخل المركز الجديد.

غرف قسطرة وسونار وأشعة مختلفة

وكشف أنّ المركز يضم أيضاً غرفة تدخلات كلوية، وغرفة قسطرة، وسونار، وأشعة تليفزيونية، وأشعة دوبلر، كما أنّه يوفر كافة الاحتياجات لذوي الاحتياجات الخاصة من دورات مياه، ومصاعد وغيرها.

إضافة قوية لمنظومة الخدمة الطبية

في سياق متصل، أكد محافظ الفيوم، على أنّ المركز يمثل إضافة قوية لمنظومة الخدمة الطبية بالمحافظة، مشيراً إلى أن مرضى الغسيل الكلوي بحاجة مستمرة لتوفير الرعاية الصحية والطبية المُتكاملة، للحصول على الجلسات الخاصة بالغسيل الكلوي، موجهاً بضرورة عمل مظلات أمام المبني لخدمة المواطنين المترددين على المركز.

فريق طبي متميز بالمركز

وكشف المحافظ، أن المنظومة الصحية بالفيوم تمتاز بتوافر فريق طبي متميز من الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالقطاع الصحي، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الصحي من وجود مجموعة من التحديات فى البنية الخاصة بالمستشفيات، مؤكداً أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة المصرية لارتباطه الوثيق بصحة الانسان.