«الداخلية»: تحرير 2222 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

حررت الأجهزة الأمنية، خلال حملاتها المرورية، 2222 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، ضمن إجراءات التأكد من صحة الأوراق الثبوتية للمركبات، والتشديد على تركيب الملصق.

رفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

أسفرت الحملات عن تحرير 2222 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، ورفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، إلى جانب ضبط 1245 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

وكانت وزارة الداخلية، أهابت في وقت سابق، مالكي السيارات بجميع أنواعها، بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعة لهم، للانتهاء من تركيب الملصق الإلكتروني، إذ تواصل الوزارة حملاتها لضبط المخالفات المرورية بجميع أشكالها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

1- يتم سحب الترخيص لفترة تبدأ من شهر وتصل لـ3 أشهر.

2- يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر.

3- تطبق عليه غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل لـ1500 جنيه.

4- أو تطبق إحدى العقوبتين الحبس أو الغرامة، وفقا لقانون المرور.