تحرير 2223 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

قامت الحملات المرورية بتحرير 2223 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، ورفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وضبط 1248 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة.

معاقبة القانون على مخالفة تركيب الملصق الإلكتروني

وكانت قد منحت وزارة الداخلية، مالكي المركبات مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني، وعند تجاوزها فأن عدم تركيب الملصق الإلكتروني، يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون المصري، وذلك طبقا لقانون المرور.

الحبس والغرامة للمخالفة

كل من يخالف تركيب الملصق الإلكتروني، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري.

أما في حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته، تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر.