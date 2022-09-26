ضبط 9 مضارب ومخازن غير معتمدة بها 45 طن أرز في دمياط

شنت مديرية التموين بدمياط عدة حملات بنواحي مناطق كفر البطيخ، والعدلة، وأولاد حمام زرزارة، والروضة، وسيف الدين، وذلك لتفعيل الرقابة على الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية.

ضبط مضارب ومخازن غير معتمدة

وقال علي الغزاوي وكيل وزارة التموين بدمياط، إن الحملة أسفرت عن ضبط 9 مضارب ومخازن أرز غير معتمدة، وتم التحفظ على ما بها من مضبوطات بلغت كميتها 28 طن أرز شعير، و17 طن أرز أبيض، وحُرر محضر تحت تصرف النيابة العامة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 5 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى لمخالفة قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 22، لبيع الأرز السائب بأزيد من 12 جنيها للكيلو بالمحال العامة والسوبر ماركت، إضافة إلى ضبط 12 محضرا لعدم الإعلان عن سعر الأرز بمكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل بإجمالي 26 محضرا.

توريد 975 طنا من محصول الأرز للشون

وفي سياق آخر، أوضح مدير مديرية التموين دمياط، استمرار الشون الحكومية في استلام محصول الأرز من المزارعين، مؤكدا لـ«الوطن»، توريد 975 طن أرز شعير من المزارعين إلى الشون المعتمدة.

وأشادت مديرية التموين بالمزارعين لقيامهم بتوريد 975 طن من محصول الأرز إلى الشون الحكومية المعتمدة، مشيرة إلى تحرير محضر لكل من امتنع عن توريد المعدل المقرر طن عن كل فدان تم حصاده، وأهابت بالمواطنين بسرعة الإبلاغ عن أماكن تجميع وتخزين الأرز للتجار غير المعتمدين بغرض الاحتكار.