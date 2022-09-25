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ضبط 55 طن أرز مخزن بغرض الاحتكار وتحرير 48 مخالفة تموينية في دمياط

توريد 700 طن من محصول الأرز للشون بدمياط

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عبده عبد الباري
09:18 ص | الأحد 25 سبتمبر 2022
وكيل وزارة التموين بدمياط

وكيل وزارة التموين بدمياط

نفذت مديرية التموين بمحافظة دمياط حملة على المخازن السرية لإخفاء الأرز بغرض الاحتكار والمضاربة على ارتفاع سعره والتلاعب به بالأسواق، وكذلك على مضارب الأرز غير المعتمدة، ما أسفر عن ضبط 55 طن أرز شعير، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم.

حملات تموينية على المحال

كما أسفرت الحملات عن تحرير 48 مخالفة تموينية، حيث تم ضبط 5 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي لكل من سلع الأرز والأبيض والسكر الحر، وكذلك تم تحرير 28 محضرا لعدم إعلان عن الأسعار بالمحلات العامة بواجهة المحل، بالإضافة لتحرير 10 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وتحرير محضرين عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل بغرض الإخفاء عن الرقابة.

وأكد علي الغزاوي، وكيل وزارة التموين بدمياط، استمرار أعمال الرقابة على الأسواق بجميع أنحاء المحافظة، حيث تم التفتيش على إحدى محطات تعبئة الغاز وتحرر ضدها محضر غش تجاري لتعبئة أسطوانات الغاز التجارية بنقص وزن عن الوزن المقرر قانونا.

توريد محصول الأرز للشون

وفي سياق آخر، أوضح وكيل «تموين دمياط»، استمرار الشون الحكومية في استلام محصول الأرز من المزارعين، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم توريد 700 طن أرز شعير من المزارعين إلى الشون المعتمدة.

وتهيب مديرية التموين بجميع مزارعي الأرز، بضرورة الالتزام بتوريد ما يعادل طن واحد عن كل فدان لعدم المخالفة القانونية.

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