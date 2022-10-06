فتحي سلامة: تجمعني بـ«منير» صداقة عمرها 40 عاما.. والجمهور أبرز أسباب بكائه على المسرح

عاد الفنان فتحي سلامة مجددا للعمل مع الكينج محمد منير، وأعلن عن هذا الأمر من خلال وجوده مؤخرا في الحفل الغنائي الذي أحياه منير بمدينة زيد بارك بالشيخ زايد، إذ ترأس فرقته الموسيقية.

وقال الفنان فتحي سلامة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنا ومنير صداقة لأكثر من 40 سنة، واشتغلنا مع بعض كتير، ولكن افترقنا مؤخرا بسبب سفري وعدنا مجددا».

فتحي سلامة يتحدث عن منير

وكشف فتحى سلامة عن أنه أحدث تجديدات في فرقة محمد منير وأعاد توزيع عدد من الأغاني الخاصة به، وظهر ذلك واضحا في حفله الأخير الذي حقق نجاحا وحضورا جماهيريا مبهرا.

بكاء محمد منير

أما عن بكاء الفنان محمد منير خلال غنائه على المسرح، أرجع سلامة ذلك إلى عدة أسباب؛ منها تأثره برحيل صديقه مؤخرا رومان بونكا، وأيضا حالته الصحية، وتأثر برؤية عدد الحضور الضخم.

وأكد سلامة، أن كل هذه العوامل أثرت على منير بشكل كبير، ولأنه فنان يتأثر بشكل كبير لم يتمالك دموعه.