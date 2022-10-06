محافظات مصر تحتفل بذكرى نصر أكتوبر.. ماراثون رياضي وعروض فنية

شهدت جميع محافظات مصر، اليوم الخميس، احتفالات متنوعة في الذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، إذ احتفلت كل محافظة على طريقتها المختلفة، بينما كان الرابط المشترك بينها هو رفرفة علم مصر عاليًا في السماء.

وتنوعت الاحتفالات بين عروض فنية، وغنائية، واستعراضات بالخيول، والتنورة، وماراثون الجري أو المشي.

ماراثون رياضي في كفر الشيخ

وفي محافظة كفر الشيخ، توافد الأطفال والشباب من مختلف الأرجاء حاملين علم مصر، للمشاركة في ماراثون رياضي احتفالاً بذكرى نصر حرب أكتوبر، مرددين «تحيا مصر»، إذ انطلق الماراثون من أمام ديوان عام المحافظة وصولاً إلى مديرية الشباب والرياضة.

تكريم أسر شهداء حرب أكتوبر بالمنوفية

ونظم أهالي مركز تلا بمحافظة المنوفية، احتفالية كبرى بالذكرى الـ 49 لنصر حرب أكتوبر، شملت عروضاً فنية للأطفال الموهوبين عن النصر، فضلاً عن فقرات غنائية للأغاني الوطنية التي قدمها الأطفال أيضُا، كما جرى تكريم 40 شهيداً أغلبهم من شهداء الحرب.

فيما نظمت محافظة القليوبية، مهرجانًا رياضيًا احتفالاً بنصر أكتوبر انطلق من أمام ديوان عام المحافظة، وحتى حديقة صقلية بمنطقة الفلل في مدينة بنها، بمشاركة نحو 500 شاب وفتاة من أعضاء فرق الجوالة، والكشافة، وشباب يدير شباب، وأبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، رافعين أعلام مصر التي ترفرف في الهواء لتعيد ذكرى النصر.

كما نظمت جامعة بنها، احتفالية بالذكرى الـ49 لنصر حرب أكتوبر، الذي ألقى كلمة عن حرب أكتوبر التي تظل مدعاة للفخر، وأنّها كانت حرب من أجل السلام والتنمية، وشملت فقرات فنية وغنائية.

معرض فني احتفالاً بنصر أكتوبر بأسوان

ونظمت كلية الآثار جامعة أسوان، معرضاً فنياً احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر في المسرح الروماني، كما قاموا بعمل تنظيف ميكانيكي ورفع كفاءة تماثيل رؤوساء مصر ورموزها المشاركين في الحرب، والموجودة في الحديقة العامة أمام مبنى ديوان عام المحافظة.

وفي محافظة مطروح، نظمت مديرية الشباب والرياضة، احتفالية على الكورنيش، بالخيول وأعلام مصر، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم، ولفيف من فرسان مطروح الذين ارتدوا الزي البدوي مستقلين الخيول، ونظموا مسيرة بطول الكورنيش راعين الأعلام، يتقدمهم فرسان الصحراء من منطقة مسجد العوام وحتى ميدان الشراع.

وفي محافظة الإسكندرية، نظمت مديرية الشباب والرياضة، ماراثون جري في ذكرى النصر، على الكورنيش بدءاً من كوبري ستانلي وحتى مكتبة الإسكندرية، بمشاركة العشرات من الشباب، رافعين أعلام مصر ولافتات لتهنئة الشعب المصري.

كما وزعت «آثار الإسكندرية» برئاسة محمد متولي مدير عام الآثار، على زائري قلعة قايتباي اليوم من المصريين والأجانب، احتفالاً بيوم النصر، فيما قاد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، دراجة هوائية على الكورنيش ضمن احتفالية نصر أكتوبر، بحضور محافظ الإسكندرية، ومدير أمن الإسكندرية ورؤساء الجامعات، والأندية، ومئات الشباب.

ماراثون رياضي في بورسعيد

ونظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، ماراثون رياضي، ضمن احتفالاتها بالنصر، بمشاركة اللواء عادل الغضبان محافظ الإقليم، بطول كوبري النصر العائم الذي يصل مدينتي بورسعيد وبورفؤاد عبر قناة السويس، إذ رفع المشاركون في الماراثون، الأعلام بمختلف أحجامها، مرددين «تحيا مصر» وسط الأغاني الوطنية، كما قدم طلاب المدارس عددًا من العروض الفنية والرياضية.

وفي محافظة الوادي الجديد، انطلق ماراثون المشي من أمام ميدان الساحة بمدينة الخارجة، بمشاركة أكثر من 200 شاب وفتاة، مروراً بمركز شباب الخارجة المحافظة، ووصولاً إلى الإستاد الرياضي، فضلاً عن فعاليات رياضية وفنية متنوعة خلال المسيرة، منها رقص التنورة ورفع الأعلام.

احتفالات وندوات تثقيفية بثقافة أسيوط

وفي محافظة أسيوط، حرص فرع الثقافة، على الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، في مختلف بيوت وقصور الثقافة بالقرى والمراكز، من خلال عقد عدة ندوات وإلقاء محاضرات تثقيفية عن الحرب والنصر.