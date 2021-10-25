خل مغشوش وأغذية فاسدة في حملة على المنشآت الغذائية بالدقهلية

شنت مكاتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية حملات تفتيشية مكثفة على منافذ بيع وتداول الاغذية بمدن الدقهلية، ضبطت خلالها ما يقرب من 1320 لتر خل، وجرى إعدام 289 كيلوجرام أغذية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أثناء المرور على 6 منشآت غذائية بمدينة المنصورة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وبناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتكثيف الحملات على أماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية.

التنفتيش على 6 منشآت غذائية بالمنصورة

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم المرور على 6 منشآت غذائية متنوعة تبين أن 3 منها غير مرخص وواحد به خطر داهم وتم إبلاغ الجهات المعنية لإغلاقه، وذلك بناء على تكليف إدارة مراقبة الاغذية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع منافذ وأماكن تداول الاغذية في نطاق شرق وغرب مدينة المنصورة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنه للمستهلك.

وأضاف «مكي»، في تصريح صحفي، أنه تم ضبط 110كرتونة خل طعام طبيعي مغشوش بإضافة 46 ٪ ماء في كل كرتونة 12 زجاجة بحجم واحد لتر بأجمالي 1320 لتر (طن وثلاثمائة وعشرون كيلو تقريبا) وموجودة بمخزن به خطر داهم وتم اخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيق.

تحرير 8 محاضر وسحب 17 عينة

وأشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إلى أنه تم تحرير عدد 8 محاضر جنحة صحية لعدم حمل شهادة صحية تثبت الخلو من الأمراض المعدية ونقص الاشتراطات الصحية كما تم سحب عدد 17 عينة للفحص وأرسلت للمعامل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي من عدمه، كما تم إعدام 289 كيلو مواد غذائية مختلفة ما بين خضروات طازجة، شاورما دجاج، كاتشب، لحم مفروم، سجق، بطاطس نص مقلية، خضار مجمد.

وأكد «مكي» على استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين، والحفاظ على الصحة العامة، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين، وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.