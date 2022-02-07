غلق وتشميع 23 منشأة غذائية بدون ترخيص.. وإعدام 2 طن أغذية فاسدة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيرا إلى استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم إستغلال المواطنين.

شن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية

من جانبه، أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بـ الشرقية، إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بالحسينية وأولاد صقر والقنايات وبلبيس والعاشر من رمضانن بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط 23 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص

ذكر «مسعود»، أن جهود الحملات التفتيشية، أسفرت عن ضبط 23 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص وبهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية: 4 بأولاد صقر، 6 بالقنايات، 4 ببلبيس، 8 بالعاشر من رمضان، واحدة بالحسينية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف أنه تم إعدام 2 طن و462 كيلو جرام أغذية مختلفة وعصائر وزيوت، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 128 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 113 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز شرطة الحسينية وأولاد صقر والقنايات وبلبيس والعاشر من رمضان.