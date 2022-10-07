للطلاب الجدد.. 9 أهداف عامة لكلية الشرطة يجب معرفتها قبل بدء الدراسة

بعد اجتياز طلاب الثانوية العامة لاختبارات القبول في كلية الشرطة هناك عدة أمور يجب على الطالب الإلمام بها قبل بدء الدراسة حتى تكون لديه فكرة بسيطة عن مهام وأهداف أكاديمية الشرطة خلال مدة إعداده الجيد داخل أسوار كلية الشرطة العريقة ليكون رجل أمن على قدر المسئولية.

ومن خلال منصة أكاديمية الشرطة يتعرف الطلاب الجدد على 9 أهداف عامة لكلية الشرطة يجب أن يعرفها كل طالب وهي كالتالي:

تأهيل الطلبة على أفضلِ مُستوى

- إعداد وتأهيل الطلبة على أفضلِ مُستوى من التكامُل وكذا تأهيلُ الكوادر المُختلفة من الضباط المُتخصصين، من خلال منظومة متكاملة متطورة تضمن تغيير سلوكهم واتجاهاتهم تحقيقا لأفضل مستوى للأداء والعطاء والوعي بأبعاد رسالتهم عند التخرج.

- تحقيق التكامل والتوافق مع استراتيجية أكاديمية الشرطة ومرتكزاتها العامة، ومواكبة تطورها المضطرد والمُستمر.

- رصد وتحليل الواقع الأمني وتحديد احتياجاته وتحدياته وتطوير أساليب الإعداد بما تتلاءم مع هذه المطلوبات.

- غرس المبادئ والقيم والمُثل في نُفوس الطلبة التي تُعمق قدرة ضباط الشرطة على أداء رسالتهم بإخلاص وحِيدة وكفاءة.

اكتشاف المواهب والملكات

- ربط عمليات التعليم والتدريب بحقائق التقدم العلمي والتكنولوجي من خلال النهوض بمرافق الكُلية التعليمية والتدريبية والتطوير المستمر للعلوم والدراسات القانونية والشرطية وربطها باحتياجاتِ المجتمع وآماله.

- اكتشاف المواهب والملكات وطاقات العنصر البشري للطلاب والعمل على تنميتها وتوظيفها لخدمة مجالات العمل الأمني عقب التخرج من خلال مناخٍ مُناسب لصقلها.

- إيجاد نظم معلومات مُتكاملة للطلبة تكشفُ عن مُستواهم العلمي والتدريبي والبحثي والانضباطي والعمل على تحديثها وتحليلها المستمر، والسعي لتقييم مستوى الطلبة التدريبي والرياضي بأساليب قياس مناسبة.

- تأسيس نظام لإدارة ومتابعة الجودة داخل الكلية بما يضمن رفع مستوى الأداء على كافةِ المستويات سواء كانت تعليمية أو تدريبية.

- توفير أفضل مناخٍ اجتماعي وإنساني موائم لحياة الضُباط والطلبة والعاملينَ واستثمارُ جهودهم بصورةِ مُثلى.