تفاصيل وفاة 5 شباب في حادث تصادم بأسيوط.. «جمعهم العمل وفرقهم الموت»

مع أذان فجر اليوم الخميس، استيقظ 15 شابًا في قرية «الشيخ عون الله» التابعة لمركز القوصية في أسيوط، وبدأوا في تجميع بعضهم استعدادًا للذهاب إلى العمل مستخدمين وسيلة التروسيكل للتنقل، إذ يعملون في الأراضي الزراعية بموسم الذرة الشامية في القرى المجاورة.

تجمع شباب القرية على التروسيكلين، وجميعهم يدرسون في الدبلومات الفنية والمراحل التعليمية المختلفة، ذاهبين إلي قرية مجاورة للحصول على يومية عمل، مستغلين يوم الإجازة احتفالا بذكرى نصر أكتوبر، وكل منهم يحلم بمستقبل مختلف، وسريعًا انهارت أحلامهم بعد اصطدام سيارة ربع نقل خاصة بنقل المواشي، بالتروسيكلين، لتتناثر أجسادهم على طريق «أسيوط- القاهرة الزراعي» عند منطقة الدراوشة بمركز القوصية، بحسب رواية أحد أهالي القرية.

قال المهندس ناجي جمعة، أحد أهالي مركز القوصية لـ«الوطن»، إن أهل قرية «الشيخ عون الله» يعملون في الأراضي الزراعية، ولذلك ينامون مبكرًا بعد صلاة العشاء ويستيقظون مبكرًا للذهاب إلى العمل باليومية في موسم تقشير الذرة الشامية والرفيعة: «الشباب كانوا كلهم أصحاب، مفرقهمش عن بعض غير الموت، وهم شهداء لقمة العيش كانوا رايحين يشتغلوا ويكافحوا في الحياة ويصرفوا على نفسهم وأسرهم بس القدر قال كلمته».

تعود الواقعة إلى تلقي اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز القوصية، بوقوع حادث تصادم بمدخل مركز القوصية بين سيارة ربع نقل وتروسيكلين يحملان 15 شابًا، ونتج عن الحادث وفاة 5 وإصابة 10 آخرين بالإضافة إلى سائق الربع نقل.

أسماء ضحايا الحادث

ونتج عن الحادث وفاة 5 شباب هم «معتز عاطف فوزي، 19 عاما، عبدالحفيظ سيد عبدالحفيظ، 22 عاما، فاروق إدريس فاروق، 21 عاما، ومحمد سيد إبراهيم»، بالإضافة إلى شخص آخر مجهول الهوية، فضلًا عن إصابة قائد سيارة الربع نقل و10 آخرين، وجرى نقلهم إلي مستشفى القوصية المركزي وأسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات والتحفظ على المركبات.