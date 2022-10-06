إصابة «سايس» بجروح خطيرة أثناء عمله في الجيزة.. سقط عليه لوح خشب

أصيب سايس بإصابات خطيرة، إثر سقوط جسم صلب عليه في أثناء ممارسة عمله بشارع البحر الأعظم في الجيزة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطر اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

بلاغ بإصابة الجني عليه

ورد بلاغ إلى المقدم هشام فتحي رئيس قسم شرطة الجيزة، بإصابة شاب بإصابات خطيرة إثر سقوط شيء صلب عليه.

نزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة

وانتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة العميد حسن دكروري، إلى مكان الحادث، ونُقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين، وبه نزيف في المخ وكسر بقاع الجمجمة ولم يتم استجوابه لسوء حالته الصحية.

لوح خشبي السبب في الواقعة

وبعمل التحريات الأولية من قبل الأجهزة الأمنية تبين أنه في أثناء قيام نجار مسلح بفك الأخشاب سقط منه لوح خشبي دون قصد فأصاب المجني عليه، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة.