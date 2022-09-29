منسق «حياة كريمة» بأسيوط: إنشاء 39 وحدة إسعاف مزودة بـ75 سيارة

تستمر مجهودات الحكومة المصرية في تقديم الخدمات للقرى من خلال مؤسسة «حياة كريمة»، والتي أطلق شرارتها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمتد خدمات المبادرة بالمحافظة إلى تقديم خدمات تعليمية وصحية والرياضية وأعمال البنية التحتية، مثل دخول الغاز الطبيعي، وإنشاء محطات الصرف الصحي.

إنشاء 39 وحدة إسعاف بمحافظة أسيوط

وقال المهندس مينا إبراهيم منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة أسيوط، إنّ خدمات المبادرة لا تتوقف عند الإنشاءات وتقديم الخدمات، إنما تستهدف بناء الإنسان، لافتًا إلى أنه ضمن اهتمام «حياة كريمة» بحياة الإنسان إنشاء 39 وحدات الإسعاف تعمل بكامل طاقتها، وإمدادها بـ75 سيارة إسعاف.

تزويد محاور أسيوط الرئيسية بخدمات الإسعاف

وأضاف إبراهيم، في تقرير مذاع على فضائية «dmc»، أنّه تم تزويد محاور محافظة أسيوط الثلاثة «طريق صحراوي شرقي، وطريق صحراوي غربي، وطريق زراعي»، بخدمات الإسعاف الأساسية، إضافة إلى تزويد أغلب القرى بالمحافظة بوحدات إسعاف لخدمة القرى وما حولها، كاشفًا عن أنّ هذه الخدمة تستهدف تقليل الوقت بين طلب الخدمة ووصول سيارات الإسعاف.

توفير 99 وحدة صحية بمحافظة أسيوط

وأوضح منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة أسيوط، أنّ الفترة المقبلة ستشهد وجود خدمات الإسعاف بكل أنحاء المحافظة، وبخدمة الإسعاف الفورية والتي ستضمن وصول سيارات الإسعاف بصورة سريعة فور طلبها من المواطنين، إضافة إلى توفير 99 وحدة صحية سواء بالإنشاء أو بالتطوير ورفع الكفاءة.